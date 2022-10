Su una ventina di loro pende già una denuncia o una richiesta di rinvio a giudizio. Ragazzini terribili che hanno seminato il panico a Campobasso, aggredendo coetanei, i loro genitori e perfino un venditore di fiori bengalese.

Durante l’estate alcuni video girati in città hanno incastrato la gang che si è resa protagonista di scorribande nella zona dei pub del centro. Botte, ricatti e minacce. Poi l’aggressione del branco a un adulto. Sul tavolo del Gup del tribunale dei minori pende la richiesta di rinvio a giudizio per sei minorenni. L’udienza preliminare è fissata il 28 dicembre.

Qualche mese dopo, a settembre altri 12 minorenni sono stati denunciati per una serie di violenze nei confronti di ragazzini, ma anche per le botte ad un venditore di fiori del Bangladesh al quale hanno procurato la frattura di due costole, spedendolo in ospedale. Un gesto di violenza gratuito e senza alcun motivo nei confronti di un innocuo ambulante.

Ma il fenomeno, nonostante controlli e indagini, sta cominciando a prendere sempre più piede anche tra i banchi di scuola.

Già nelle prime settimane trascorse dall’avvio delle lezioni non mancano i campanelli d’allarme in alcuni istituti del capoluogo. Episodi di bullismo nei confronti dei compagni di classe, ma anche atteggiamenti aggressivi nei confronti dei professori. Segnali di un disagio che però devono essere subito circoscritti e isolati. Anche facendo attenzione all’alterazione fisica e psicologica spesso provocata dall’abuso di alcol e droga.