“Per il secondo anno consecutivo torniamo al TTG di Rimini, il Molise conferma i passi in avanti di questi anni con mirate operazioni di marketing territoriale e presenze alle principali fiere del turismo nazionale”.

L’assessore regionale al Turismo e Cultura, Vincenzo Cotugno, è pronto ad inaugurare lo stand del Molise al Travel Experience di Rimini, evento maggiormente mirato agli incontri “B2B” con stakeholders e buyer per incrementare i pacchetti da poter “vendere” al mercato turistico globale”.

“Dopo il successo alla Bit di Milano nel mese di aprile, ci prepariamo a due eventi fieristici come Rimini e la Borsa interazionale del turismo archeologico di Paestum – continua l’assessore Cotugno – seguendo una linea tracciata da quattro anni i cui frutti sono sotto gli occhi di tutti.

Dopo due anni di pandemia, la Regione Molise si sta presentando degnamente e con grandi riscontri a questi eventi fieristici che radunano i buyer di tutta Europa, e per i quali mi preme sottolineare il ruolo attivo che l’AAST sta svolgendo nell’attuazione della programmazione regionale.

Come in passato, sono certo che queste manifestazioni porteranno benefici in termini di presenze turistiche e pacchetti confezionati ad hoc da parte dei tour operator.”

“Agli eventi internazionali seguiranno imponenti campagne di marketing territoriale in tutta Italia” – conclude l’assessore Cotugno – a dimostrazione delle azioni mirate che l’Assessorato regionale sta portando avanti, in linea con il Piano Strategico approvato dal Consiglio regionale e che rimane il faro di tutte le attività di promozione del nostro territorio in campo nazionale ed internazionale”.