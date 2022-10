Alle 6:45. da una contrada, Ivan, bambino di 8 anni, dovrebbe prendere il pulmino per raggiungere la sua scuola elementare ad Agnone. Ma sua madre Annamaria Mastronardi non vuole. “È un orario improponibile per uno studente delle elementari che abita a 2km dal centro abitato. Svegliarsi alle 6, uscire di casa alle 6:30, per poi fare 1 ora e mezza di viaggio. È una situazione surreale” ha commentato dopo aver pubblicato su Facebook un post in cui analizza la situazione

La problematica non riguarda solo Ivan, ma diversi ragazzi residenti nelle contrade. Da qui l’interessamento dell’Amministrazione comunale di Agnone per cercare una soluzione al problema. “Dobbiamo fare i conti con la carenza di personale – ha spiegato il Sindaco Daniele Saia – Per questo non possiamo mettere a disposizione un altro pulmino” ha spiegato. La soluzione, però, dovrebbe arrivare a breve grazie a un accordo con il Comune di Belmonte del Sannio. “Con il sindaco Anita Di Primio siamo arrivati ad un accordo che darà modo ai ragazzi interessati dal problema di salire sullo scuolabus di Belmonte del Sannio per agevolare i loro orari – ha dichiarato Saia – Lavoriamo affinché la convenzione possa arrivare in tempo rapido alla formalizzazione” ha concluso. Ed è quello che Ivan e Annamaria sperano.