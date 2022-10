Share on Twitter

Share on Facebook

Nlla ricorrenza della giornata mondiale della salute mentale, il Comune di Isernia informa la cittadinanza dell’attivazione del progetto ENPAP dal titolo “Vivere meglio”, con cui sono presi in carico a titolo gratuito 10.000 utenti sopra i sedici anni in tutta Italia, da inserire in un percorso

volto a promuovere l’accesso gratuito alle terapie psicologiche e al trattamento di ansia e depressione.

Il progetto coinvolge anche il nostro territorio e maggiori informazioni sono reperibili sul sito

Sarà possibile effettuare, senza alcun costo, un test scientificamente validato e finalizzato a valutare se sono presenti le condizioni per intraprendere il percorso, anch’esso gratuito, che andrà da 10 a un massimo di 14 incontri, con psicologi e/o psicoterapeuti, formati all’utilizzo di protocolli aggiornati ed efficienti, con un solido impianto scientifico.

Sono presenti sul sito anche opuscoli informativi di auto-aiuto, creati ad hoc sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, che forniranno consigli e indicazioni efficaci per gestire i segnali iniziali di disagio psicologico.