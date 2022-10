“Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, il Comune di Castelmauro aderisce alla proposta progettuale. La Giunta comunale guidata dal sindaco Flavio Boccardo ha preso atto dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo. Detto avviso richiede che i Proponenti devono preventivamente stipulare un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla montagna, ovvero un ente pubblico o locale che abbia all’ interno del suo territorio almeno una porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da definizione corrente di “montagna”. Il Comune di Castelmauro ha così aderito alla proposta progettuale che prevede la realizzazione di una serie di iniziative da implementare sui territori di Abruzzo e Molise, volte a favorire la costituzione di reti di livello interregionale.