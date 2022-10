Diocesi di Trivento, al via le lezioni della Scuola Teologica per laici “San Casto”. Due sono le sedi designate per le lezioni, una a Trivento e l’altra in Agnone, distribuite in due giorni a settimana. A Trivento il martedì e il sabato, in Agnone il martedì e il venerdì. Finalmente, ora, è arrivato il momento – fanno sapere dalla curia trignina – soprattutto per noi che ci diciamo cristiani, di riposizionare la fede al centro della nostra esperienza, dato che in questi due anni abbiamo dovuto fare l’abitudine a comportamenti come la chiusura completa, il distanziamento sociale, la didattica a distanza che ci hanno gradualmente allontanati gli uni dagli altri. Con ottobre si riapre la Scuola di Teologia per laici “San Casto” che è per il nostro Vescovo Claudio non un semplice sogno, ma un grande desiderio, una bella sfida e una grande soddisfazione. Viene ampliato l’orizzonte della conoscenza per molte persone che, oltre la parrocchia di appartenenza, si mettono in cammino per crescere nella fede spinti dal desiderio di confrontarsi con docenti competenti ed appassionati. È questa scuola un autentico grande dono, di cui rendere grazie a Dio. Questa proposta formativa – chiude la nota – è rivolta a tutti quei laici che intendano dare un qualificato servizio nelle rispettive comunità oppure che vogliano valorizzare la propria formazione culturale e teologica per garantire una presenza cristiana significativa e coerente, promuovendo un dialogo animato da una viva testimonianza in una società sempre più pluralista. Si tratta in conclusione di un’opportunità di qualificazione e di aggiornamento che forse dovremmo maggiormente valorizzare. Diciamo un grande grazie a quei sacerdoti che, in qualità di insegnanti, si adoperano a far conoscere più da vicino le verità della nostra Chiesa cattolica”. Tutte le indicazioni più specifiche a riguardo è possibile reperirle sul sito della Diocesi di Trivento.