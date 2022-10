Share on Twitter

L’ultimo bollettino Asrem riportai 247 i nuovi contagi su 642 tamponi processati, con il tasso di positività al 38%. Sono 56 i nuovi casi registrati a Campobasso, 30 a Termoli, 16 ad Isernia ed 11 a Larino. C’è un nuovo ricovero in Malattie infettive, reparto dal quale è stato dimesso un paziente. Gli ospedalizzati per Covid al Cardarelli sono 7. Alto anche il numero dei guariti: 224, mentre gli attualmente positivi in Molise sono 4.280.