Ricoveri temporaneamente bloccati al reparto di Ortopedia e Traumatologia del Cardarelli di Campobasso a causa della scoperta di un focolaio Covid. Sarebbero sei i pazienti risultati positivi a tampone. Da qui la decisione del primario, La Floresta, di bloccare, in via precauzionale, i ricoveri. Dunque, torna a salire la curva dei contagi in Molise, come nel resto del Paese. L’invito delle autorità sanitarie, dunque resta sempre quello di vaccinarsi, di completare il ciclo vaccinale e, per chi lo avesse già fatto, di sottoporsi alla quarta dose.