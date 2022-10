Shock e amarezza per i particolari venuti fuori nelle ultime ore sulla morte di Fernanda Fidenzio, presidente provinciale dell’Avis e docente. È morta a Foggia perché, risultata positiva al tampone rapido, in Molise non è stato possibile ricoverarla, proprio per la mancanza di strutture sanitarie neurologiche attrezzate ad accogliere pazienti con il Covid. Era arrivata in ambulanza al Veneziale con un’emorragia cerebrale causata probabilmente dalla rottura di un aneurisma, ma nessun ospedale regionale poteva accogliere pazienti Covid-positivi, se non il Cardarelli, che però non ha il reparto di neurochirurgia. La professoressa Fidenzio è morta fuori dalla sua città, fuori dalla sua regione.

A 24 dall’evento arriva un’altra triste notizia: il tampone molecolare effettuato sulla donna sarebbe risultato negativo.

I funerali oggi pomeriggio, alle 15:30 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Isernia.