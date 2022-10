Prima dell’estate appena trascorsa, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Agnone si è posto un obiettivo: incrementare il più possibile la sicurezza sulle strade dell’alto Molise. Cosa poteva fare per raggiungere tale risultato? Aumentare il numero dei servizi per moltiplicare la presenza delle pattuglie sul territorio e concentrare il controllo sulle condotte illecite di guida e sullo stato psicofisico dei conducenti.

Chi si mette alla guida di un auto-motoveicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, così come colui che compie azioni di guida pericolose quali inversioni illecite, mancate precedenze, sorpassi vietati, uso di dispositivi elettronici o non rispetto della mano da tenere, non rischia solo la propria incolumità ma mette seriamente in pericolo l’integrità di altre persone innocenti.

Se le probabilità di essere controllato sono altissime, desisterai dal metterti alla guida privo dei requisiti o di intraprendere una “guida spericolata”.

In soli tre mesi, dalla metà di giugno a quella di settembre, nel territorio della Compagnia Carabinieri di Agnone sono stati controllati 2900 veicoli ed identificate 3.700 persone. I circa 150 controlli con l’etilometro hanno permesso di impedire la prosecuzione della conduzione di veicoli ad 11 persone delle quali 9 trovate in stato di ebbrezza alcolica e 2 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono state ritirate 14 patenti ed altrettante carte di circolazione. 13 sono stati i veicoli sequestrati e 2 quelli sottoposti a fermo amministrativo. Sono 230 le contravvenzioni al Codice della Strada contestate per un importo totale di 35.000 euro. Nella circostanza sono stati rilevati 15 incidenti stradali e le persone ferite sono state solo 5.

Con l’approssimarsi della stagione invernale, a causa delle avverse condizioni climatiche che riducono le condizioni di visibilità e la tenuta sul manto stradale, è ancora più importante il rispetto delle basilari norme di condotta ed una costante prudenza per tutto il tempo che si conduce un veicolo.

La diffusione del presente articolo ha lo scopo di sensibilizzare gli utenti della strada ad adottare le giuste condotte di guida e rispettare tutte le norme previste dal Codice della Strada al fine di incrementare la sicurezza di tutti.