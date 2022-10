Un po’ di Trivento al Festival nazionale dell’Economia Civile: primo posto all’Istituto tecnico Marconi di Campobasso con partner il Comune trignino. Il Festival nazionale dell’Economia civile si è svolto in questi giorni a Firenze e ha trovato protagonista l’Istituto Tecnico “Marconi” di Campobasso, con un progetto candidato per volontà della preside Adelaide Villa e promosso da Indire, denominato “Complexity Liberacy nella scuola del secondo ciclo”. Nello specifico, la 5B di Biotecnologie Ambientali ha analizzato le varie problematiche ambientali, consultando anche i dati per misurare il benessere equo e sostenibile pubblicati sul sito della Regione Molise, e soprattutto si è occupata dell’abbandono dei rifiuti ingombranti. “Sono stato contattato dalla professoressa Patrizia Caroli – ha riferito Corallo – per aderire a questo progetto che mi ha da subito entusiasmato, considerato che il nostro Comune già si è distinto negli anni in materia ambientale, siamo un Comune all’avanguardia nel settore del riciclo, tant’è che siamo stati premiati come Comune riciclone e abbiamo vinto il progetto Raf. In un video realizzato dai ragazzi – ha aggiunto il primo cittadino – ho espresso il mio parere su quanto sia importante creare una coscienza civile nei cittadini per un territorio sano e non inquinato. Un progetto che ha vinto, è giunto primo nel Festival di Firenze e questo mi riempie di gioia, anche perché c’è un po’ di Trivento, con la sua esperienza in materia. Mi complimento con la scuola – ha chiuso Corallo – con gli studenti provenienti da diversi Comuni della provincia di Campobasso, verso i quali dobbiamo sentirci in obbligo di lasciare un mondo forse anche migliore di quello che a noi ci è stato consegnato”.