Rientrerà all’inizio della prossima settimana in Molise la salma di Andrea Tiberio, 46enne di Campobasso morto domenica scorsa all’ospedale di La Spezia, 27 giorni dopo il ricovero. L’uomo era stato ricoverato il sette settembre dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sull’Aurelia, in provincia di La Spezia, mentre era alla guida della sua moto. Da allora era rimasto in coma fino al decesso. Ora, conclusi tutti gli accertamenti di rito, sono stati fissati i funerali che si terranno martedì prossimo, 11 ottobre, alle 16 nella chiesa di San Giovanni Battista a Campobasso. Dopo le esequie la salma proseguirà per il cimitero di Sepino dove avverrà la sepoltura. Tiberio da qualche tempo si era trasferito nel nord Italia per motivi di lavoro.