Il Molise si colloca agli ultimi posti della spesa per Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e Fondo sociale europeo (Fse). E’ quanto emerge da un’analisi dei dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione europea, che coprono l’andamento delle allocazioni fino al 30 giugno 2022. Per la regione i dati disponibili accorpano i due fondi Fesr e Fse, impedendo una graduatoria puntuale rispetto alla spesa fatta dalle altre regioni. Alla fine del primo semestre pero’ il Molise ha registrato una spesa di 85 milioni su 129, pari al 66%. Restano dunque circa 44 milioni da spendere in tempo utile – entro il 31 dicembre 2023 – per non perdere le risorse della programmazione 2014-2020. Tuttavia a Bruxelles si guarda con ottimismo alla possibilita’ che gli obiettivi fissati vengano raggiunti come gia’ accaduto piu’ volte in passato.