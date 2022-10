Il bollettino Asrem con i dati Covid in Molise. Si registra una nuova vittima, un uomo di 82 anni che era ricoverato di Malattie infettive, reparto dal quale ci sono state due dimissioni. I nuovi positivi sono 140 su 760 tamponi refertati. Tasso di positività al 18,4%. Non ci sono guariti. 35 i casi di Campobasso, 10 di Isernia. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Sono 7 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, tutti in Malattie infettive. Gli attualmente positivi in Molise sono 4257.