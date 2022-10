Castane, bionde, bianche, nere, rosse: tante piccole ciocche di capelli, legati da un nastrino bianco. Donne, uomini, tutti in fila per farsi tagliare un ciuffetto di capelli, aderendo così all’iniziativa ‘Una ciocca per Masha’ che sta toccando le principali piazze italiane. Anche Campobasso ha voluto lanciare un segnale forte, di solidarietà, nei confronti di Masha Amini, la 22enne iraniana arrestata il 13 settembre a Teheran dagli agenti della ‘polizia morale’ perché non indossava correttamente il velo e morta a causa delle percosse ricevute. Dopo il suo decesso migliaia di persone, donne e uomini, stanno manifestando in Iran per reclamare i propri diritti. Non solo: il dissenso, fortissimo, ha varcato i confini iraniani, dilagando in tutto il mondo. E il capoluogo di regione c’è. L’ iniziativa anche a Campobasso, nella centralissima piazza municipio alla quale hanno partecipato in tanti.