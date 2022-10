Interrogatorio di garanzia in carcere a Campobasso per 10 delle persone arrestate nell’ambito dell’operazione White beach che ha smantellato un traffico di droga tra il Foggiano e il Basso Molise. Gli altri 4 in carcere sentiti per rogatoria a Foggia. Ci sono poi altri 3 ai domiciliari e una persona con obbligo di dimora. 41 gli indagati nel complesso e 2 chili di stupefacenti sequestrati tra cocaina, eroina e hashish.

Alle 9, in Via Cavour sono arrivati il giudice Laura Scarlatelli e il Sostituto Procuratore Elisa Sabusco. Il primo avvocato ad entrare nel penitenziario è stato Nicolino Cristofaro che difende colui che secondo l’accusa è il braccio destro del vertice di quella che è considerata un’associazione a delinquere che smerciava droga. Il faldone da studiare è corposo, anni di indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia con a Capo il procuratore Nicola D’Angelo.

“Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere perché i tempi per leggere le carte sono esigui, poco più di 24 ore e il faldone, per il quale bisogna pagare per averlo, è enorme e questa è una stortura del sistema legislativo da modificare” ha detto Cristofaro.

Dunque la scelta di non parlare la linea al momento adottata dalle difese che aspettano di avere un quadro più chiaro per preparare le prossime mosse.