Le sue condizioni erano state definite da subito molto gravi a causa anche di alcune patologie pregresse. Non ce l’ha fatta il 75enne di Bojano ricoverato in terapia intensiva al cardarelli di Campobasso che aveva contratto la listeriosi. L’uomo da giorni era in rianimazione dopo aver ingerito un alimento, probabilmente della ricotta. Sul caso è stata avviata una verifica dell’ufficio igiene per risalire alle cause del contagio. Il batterio colpisce in particolare i soggetti immunodepressi. Sono i formaggi molli – secondo un elenco pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità – gli alimenti più a rischio listeria: primo dell’elenco è il formaggio molle con muffa in superficie. Seguono tutti i tipi di patè, il latte crudo, il salmone affumicato, i salumi poco stagionati ed i cibi poco cotti. Tra i consigli del ministero della Salute per ridurre il rischio di contrarre la listeriosi nella manipolazione degli alimenti, anche in casa propria, ci sono “lavarsi spesso le mani, pulire frequentemente tutte le superfici e i materiali della cucina che vengono a contatto con gli alimenti. Ma anche “conservare in frigorifero gli alimenti crudi, cotti e pronti al consumo in modo separato e all’interno di contenitori chiusi”. Poi è fondamentale “cuocere bene gli alimenti seguendo le indicazioni del produttore riportate in etichetta”, poichè il batterio è sensibile alle alte temperature. Dal 2020 ad oggi sono quattro le persone decedute e una settantina i casi in italia.