Dopo due anni di pausa torna, domenica 9 ottobre, ai musei dell’Università del Molise, la Giornata nazionale delle ‘Famiglie al museo’, in cui piccoli e grandi possono vivere i musei in maniera attiva e coinvolgente. ‘Diversi ma uguali’, questo il tema dell’edizione 2022, ideato per favorire la riflessione sull’importanza della diversità e sull’attenzione all’accessibilità culturale, in modo da puntare al superamento delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali. Un percorso didattico interattivo tra più strutture museali universitarie è l’elemento dominante dell’edizione Unimol di quest’anno che ha come titolo ‘La diversità come ricchezza’ e si svolgerà in contemporanea nella sede universitaria di Pesche (Isernia) e in quella di Campobasso. “Tutte le attività proposte – fa sapere l’Unimol – permetteranno ad adulti e bambini di avvicinarsi e comprendere i vari concetti portanti del vivere sociale e civico, l’importanza della propria identità per capire come ‘diverso’ voglia dire riconoscere negli altri sia quello che ci accomuna, sia quello che ci diversifica”. Il programma dettagliato delle iniziative è consultabile sul sito web dell’Unimol.