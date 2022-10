Tanto il lavoro societario sotto la nuova egida di Rizzetta e Cirrincione. Pare che la dirigenza si stia adoperando anche ad una variazione della forma giuridica societaria per una conversione in srl. Una delle tante tappe che la dirigenza si è prefissata di portare a compimento. Un ottimo mix di giocatori quello a disposizione di Pino Di Meo fatto di tanti giovani molisani e di valore che già avevano circolato intorno alla prima squadra non piu’ di qualche mese fa. Certo, sarebbe stato meglio per la loro carriera e per Campobasso calcistica che la crescita fosse avvenuta nel professionismo, ma ad oggi tant’è. Ci si trova a raccontare un campionato di eccellenza che il Campobasso 1919 proverà a vincere ad ogni costo. Domenica possibile che Di Meo conceda uno scorcio di partita a Francesco Ripa, attaccante che rappresenta un fiore all’occhiello per la categoria e che è giunto nel capoluogo in non perfette condizioni fisiche. La riabilitazione che per ora dura da una decina di giorni sta evolvendo bene. L’esordio di Ripa potrebbe essere proprio al Colalillo di Boiano. Sembra che la società rossoblu, nelle more della nuova convenzione da stipulare con il comune capoluogo, stia provando a risolvere tutti i problemi connessi a selvapiana per disputare la partita del quindici ottobre proprio nello stadio cittadino. E’ una notizia delle ultime ore, ma rimane un problema di non facile soluzione. Lo stadio è tornato nella piena disponibilità del comune proprietario della struttura. Ci mancherebbe altro, aggiungiamo noi!

Grazie al successo abbastanza scontato dell’Isernia sul Boiano, è avvenuta l’operazione aggancio dei pentri ai rossoblu. Com’era facile ipotizzare, sarà un lungo e combattuto testa a testa in campionato fra le due società che rappresentano i capoluoghi del Molise in cui le due date del 15 ottobre e del 18 febbraio potrebbero avere un peso importante nell’economica della classifica. Le date in questione si riferiscono ai due scontri diretti. Altrettanto facile prevedere come il cammino di entrambe possa essere caratterizzato da un gran numero di vittorie agevoli. Domenica rossoblu a Boiano contro la squadra locale allenata da Ianniruberto e Isernia in casa contro l’Ururi. La gara dei biancocelesti verrà preceduta da un momento celebrativo dedicato a Vincenzo Mingione che taglierà il traguardo delle trecento presenze con la maglia dell’Isernia.