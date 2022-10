Share on Twitter

Torella del Sannio, una scalinata in memoria di Nicolangelo Ciamarra, partigiano e internato nel campo di concentramento di Mauthausen. Sarà scoperta sabato 8 ottobre la targa in memoria di Nicolangelo Ciamarra, partigiano nato a Torella del Sannio il 18 ottobre 1923, che fu internato nel campo di concentramento di Mauthausen, da dove riuscì a salvarsi grazie all’intervento dei soldati americani che il 5 maggio 1945 lo liberarono. L’intitolazione della scalinata adiacente alla sua abitazione di Torella del Sannio, approvata dall’amministrazione torellese nell’ottobre del 2021, allora guidata da Antonio Lombardi, prevede un incontro formativo presso la sala convegni comunale Don Antonio Cerrone dove interverranno Luigi Marino dell’ANPI Nazionale, Loreto Tizzani dell’ANPI Molise e il giornalista Giovanni Mancinone che dialogherà anche con gli studenti della scuola secondaria di Torella. In apertura dei lavori sono previsti i saluti dell’attuale Sindaco di Torella del Sannio, Gianni Meffe, e della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Barone”, Agnese Di Blasio, mentre il ricordo di Nicolangelo Ciamarra, venuto a mancare il 5 dicembre 2011, sarà affidato al nipote, Daniele Celli. Al termine dell’incontro si provvederà alla scopertura della targa, che sarà benedetta dal Parroco di Torella del Sannio, Don Marco Di Iorio, alla presenza delle autorità civili e militari e delle sezioni di Castropignano e Bojano dell’“Associazione Nazionale Carabinieri”.