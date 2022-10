Il giovanissimo pilota Promox Gabriele Recchiuti si prepara ad affrontare la trasferta pugliese, la dodicesima edizione del Rally ‘Porta del Gargano, Città di Vieste’, gara valida per il CRZ 2022 (VII Zona). Gara importantissima per il giovanissimo Recchiuti, sempre affiancato dal padovano Nicolò Lazzarini alle note, a bordo della Peugeot 208 Rally 4. Si batterà, infatti, come un leone per conquistare la terza posizione assoluta della classifica piloti Under 25, che gli permetterà così di accedere alla gara del Rally del Lazio, valida per la finale nazionale di categoria. Un traguardo certamente prestigioso per il giovanissimo driver, che sfreccerà motivatissimo tra i tornanti delle località garganiche di Vieste e Peschici, sempre sotto l’egida sportiva della blasonata scuderia siciliana Ro Racing. Qualche riferimento sul programma di gara. La partenza è prevista per le 17.30 di sabato 8 ottobre dalla suggestiva cornice di Marina Piccola di Vieste, per poi avviarsi verso le 8 prove speciali (Vico, Telegrafo e Sacro) con, nel complesso, un totale di oltre 70 km di percorso cronometrato. Arrivo e premiazione sono previsti intorno alle 18 del giorno dopo, domenica 9 ottobre, sempre a Marina Piccola di Vieste. Il giovane driver molisano ha dimostrato, in queste ultime due stagioni, un’importante maturazione ed una promettente progressione delle sue capacità di guida ed è lecito aspettarsi buone sorprese per questa prova e per il suo futuro sportivo.

Fonte: Ufficio stampa