Dopo l’esaltante recupero e la conquista del podio nello scorso rally di San Martino di Castrozza, il top driver della Promox Giuseppe Testa si prepara ad affrontare la sfida del blasonato Rally Due Valli, sesta gara del CIRA 2022 (il campionato italiano rally asfalto). La kermesse veneta sarà anche gara valida per il CIAR (Campionato Italiano Assoluto Rally 2022 Sparco) e dunque vedrà la presenza dei big del rally nazionale e internazionale. Questo potrà essere ulteriore elemento motivante il pilota molisano, che questa volta avrà alle note l’esperto copilota Doriano Maini, a bordo della performante Skoda Fabia R5 Evo. Dunque, gara topica per il talentuoso Testa, che punterà a consolidare ulteriormente la vetta conquistata nella classifica del Rally Cup Michelin 2022, e movimentare in alto la posizione nella classifica del Cira 2022, che oggi lo vede quinto assoluto tra i conduttori e terzo tra le R5. La partenza della gara è prevista per venerdì 7 ottobre alle 14 dallo stadio Bentegodi di Verona, alla volta delle 11 prove speciali (Mezzane di Sotto, San Francesco, Moruri, Marcemigo, Vestena Vecchia, Cà del Diavolo) per un totale di oltre 121 km cronometrati. La premiazione è prevista nella serata del giorno successivo, sabato 8 ottobre, a Piazza Bra di Verona. Sarà sempre la scuderia Ro Racing a curare la gestione sportiva dell’equipaggio Promox e la Delta Rally a fornire la vettura e a supportarla tecnicamente. Perché, da parte sua, Testa proverà a farsi valere anche tra i tornanti scaligeri.

Fonte: Ufficio stampa