No allo scioglimento e neppure al ritorno alla vecchia sinistra. Al Nazareno il partito democratico riparte dall’opposizione che farà in Parlamento, ma soprattutto da una nuova classe dirigente che dovrà riportarlo ad essere un punto di riferimento tra i giovani, i lavoratori, i deboli. Dove cioè più forte è stata l’emorragia.

Aperta e in streaming la relazione di Letta, per il quale le ragioni della sconfitta risiedono soprattutto nell’essere visti come il partito di quelli che ce la fanno, ma anche per uno scarso coinvolgimento delle donne che, ha indicato il segretario uscente, dovranno essere la chiave per il futuro.

Una lettura condivisa dalla quasi totalità della direzione nazionale, alla quale ha partecipato anche la delegazione molisana.

Il Pd, ha ricordato Gianni Cuperlo è stato “un presidio della democrazia”, ma non è stato capace di “soddisfare una richiesta di sicurezza di chi è colpito nei bisogni materiali.

La voglia di tanti di analizzare sul piano politico le ragioni della sconfitta, ha fatto slittare in avanti i tempi per organizzare la fase congressuale.

Ci sarà a marzo, è il punto fermo, ed entro questo mese i gruppi dirigenti dovranno essere rinnovati a tutti i livelli. Occhi puntati soprattutto sulle regioni in cui si vota a primavera per le amministrative, tra le quali il Molise.

La primarie per la segreteria saranno aperte, tra i contendenti alla guida del Nazzareno. Ora serve capire, e lo si saprà con maggiore precisione nella prossima direzione, cosa avverrà in Molise, dove il Pd regionale non avendo lo Statuto prevede le elezioni per tessere e non per primarie. E’ comunque possibile anche ipotizzare, nel caso il partito si volesse allineare alle altre regioni, un voto per dotarsi dello Statuto e successive primarie. In caso contrario l’elezione del gruppo dirigente avverrà come nel passato. Se dovesse essere questa la procedura i tempi per l’elezione della segreteria in Molise potrebbero essere anticipati a gennaio.