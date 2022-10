Dal 3 al 9 ottobre 2022 si svolge, come ogni anno, la Settimana Nazionale della Dislessia con lo scopo di diffondere consapevolezza sulla dislessia e gli altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e promuovere la conoscenza delle metodologie più efficaci per affrontarli e gestirli.

In quest’ottica sabato 8 ottobre 2022 dalle ore 9:00, l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Isernia ospiterà il convegno “L’Apprendimento: funzioni esecutive e didattica”. L’intento dell’incontro, aperto a docenti e famiglie oltre agli operatori del settore, ha lo scopo di promuovere la rete territoriale e le buone prassi affinchè siano sempre garantite le pari opportunità allo studio. L’evento è organizzato dal Centro per l’apprendimento Il Gemello di Einstein in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Isernia, il CTS Isernia, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Isernia, l’Ufficio Regionale Scolastico, il Simple Molise (Società Italiana Medici Pediatri), l’Ordine degli Psicologi del Molise. L’incontro vedrà i saluti della responsabile del Centro il Gemello di Einstein, seguita dal Dottor Giuseppe Posillipo Dirigente scolastico dell’I.S. San Giovanni Bosco di Isernia, la dottoressa Anna Paola Sabatini Direttrice USR, il Presidente dell’ordine degli Psicologi del Molise la dottoressa Alessandra Ruberto, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Isernia il dottor Fernando Crudele e il dottor Ettore Napoleone Presidente Simpe Molise.

Tra i relatori ci sarà il dott. Filippo Barbera, docente, maestro DSA specializzato in psicopatologia dell’apprendimento e nel metodo Montessori. Barbera sarà affiancato da esperti del territorio: Angela Di Burra- docente, Psicologa dell’Età Evolutiva , referente CTS Isernia, la dottoressa Giuseppina Epifano – Neuropsichiatra infantile dell’ASREM, la Psicologa e Psicoterapeuta Sara De Marco, la logopedista Martina Fatica, il dottor Nunzio Colarocchio- Pediatra di famiglia, Referente regionale per il Molise del progetto “Nati per leggere”, la responsabile del Centro per l’Apprendimento Il Gemello di Einstein Francesca Lembo, il tutto moderato e guidato da Graziella Vizzarri operatrice sociale dell’ Universo BES e DSA. L’evento è gratuito e aperto al pubblico. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Fonte. Ufficio stampa