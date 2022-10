Sono 139 i nuovi positivi al Covid in Molise, risultato dei 536 tamponi processati nelle ultime ore per un tasso di positività del 26%.

Non ci sono vittime, ma per altre tre persone si è reso necessario il ricovero in Area Medica, ora sono 12 i pazienti al Cardarelli, con la terapia intensiva sempre Covid free.

Gli attualmente positivi sono 3470. Il bollettino riporta anche 71 guariti.