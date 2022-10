Le chiavi di Selvapiana sono rientrate nelle mani dell’amministrazione comunale. La vecchia società ha di fatto chiuso quest’altra parentesi dopo l’uragano estivo che ha distrutto i sogni professionistici dei tifosi rossoblu. La pagina è stata cambiata meno di un mese fa, ora c’è un’altra storia da raccontare. Il Campobasso oggi è diretto da Matt Rizzetta e dal suo nuovo staff con la volontà di riportare il prima possibile la squadra nel torneo di serie D. Il danno dei vecchi gestori è ancora attuale, purtroppo, lo stadio necessita di manutenzione, a partire dal campo di gioco completamente abbandonato negli ultimi mesi. Una condizione che non permetterà ai nuovi lupi di giocare a Selvapiana nel mese di ottobre, creando una problematica seria anche in vista dello scontro diretto contro l’Isernia della prossima settimana. Per chiudere il capitolo, segnaliamo che alcuni tifosi rossoblu, sostenuti dall’unione nazionale dei consumatori, hanno intrapreso una class action contro la vecchia società, per la restituzione degli abbonamenti. Un’iniziativa che si chiuderà tra una decina di giorni alla quale possono partecipare tutti i sostenitori a cui è stato venduto un abbonamento per un campionato, una stagione, una squadra che non esistono più. Una condizione che probabilmente non è mai successa nelle epoche calcistiche, questo è stato Mario Gesuè non dimentichiamo.

Le attenzioni dello staff tecnico sono tutte rivolte al Bojano, l’avversario di domenica prossima. La squadra matesina al Colalillo ha sempre disputato ottime gare, il team diretto da Savino Ianniruberto ha impattato ieri nel recupero interno contro il Sesto Campano. La cornice di pubblico dovrebbe essere importante, l’arrivo del Campobasso e dei suoi tifosi dovrebbe richiamare anche il pubblico bojanese. Una sfida dal sapore vintage, le due società non si affrontano precisamente dalla stagione 2009 – 2010, campionato di serie D. Nella gara d’andata a Selvapiana 3 a 0 per i lupi con doppietta di Teta e rete di Covelli, al Colalillo, nel return match i matesini si imposero 1 a 0 grazie alla marcatura del colored Diallo. Torneo poi vinto dal Chieti, prima delle molisane il Trivento appena a ridosso dei play off, a seguire l’Olympia Agnonese, Campobasso e Bojano chiusero appena al di sopra della zona play out con 43 punti sul campo, diciamo così per i biancorossi furono penalizzati di due punti. Nella stagione seguente i lupi, sotto la presidenza Capone, nonostante fossero reduci da un anonimo decimo posto, furono ripescati nell’allora ex C2, denominata Seconda Divisione. Sono passati tanti anni 12 precisamente, rinfrescare la memoria non fa mai male.