Anziani maltrattati, vessati, offesi e minacciati, tenuti di fatto sotto sequestro. E’ quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Larino in una casa di cura privata del basso Molise. Al termine delle indagine a 9 dei 16 indagati sono stati notificati nelle scorse ore provvedimenti interdittivi, disposti dal Gip, della durata di 6 mesi con il divieto di esercizio della professione sanitaria. Le ipotesi di reato sono diverse: maltrattamenti, sequestro di persona e esercizio abusivo di professione. Le indagini sono state delegate alle Fiamme Gialle della Procura di Larino. Durante le indagini sono state effettuate intercettazioni ambientali, sopralluoghi acquisiti documenti. Questo lavoro ha permesso di documentare – riferiscono i finanzieri – “molteplici episodi di maltrattamenti, mediante l’utilizzo prolungato e reiterato di mezzi di coercizione e senza le dovute prescrizioni mediche nonché casi di esercizio abusivo di professione sanitaria, ad opera di personale non abilitato”. Sarebbero significativi, gli episodi di vessazioni nei confronti degli ospiti: strattonamenti, offese e minacce, ma, soprattutto, il quotidiano e prolungato ricorso a forme di contenzione meccanica, peraltro senza alcuna prescrizione sanitaria. Inoltre, venivano abusivamente somministrate ai degenti anche medicinali da personale privo delle prescritte abilitazioni. “Talvolta – è ancora la testimonianza dei finanzieri – unico conforto, per gli ospiti erano le immagini, diffuse da un televisore, che tristemente trasmetteva format televisivi di nessun interesse per gli anziani”.