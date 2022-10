Prorogata, al prossimo 28 ottobre, e senza alcuna indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni all’anno accademico 2022-2023 all’Università del Molise. Una decisione dettata dall’attuale quadro generale, per garantire un periodo più ampio per la scelta universitaria e per completare le immatricolazioni e le iscrizioni.