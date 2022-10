Share on Twitter

E’ da poco passato mezzogiorno quando dopo una notte e una mattinata di lavoro l’operazione White Beach si conclude con l’arrivo di alcuni degli arrestatati nel carcere di Campobasso. I numeri sono imponenti: 18 misure cautelari (14 in carcere, 3 ai domiciliari) e un obbligo di dimora, e poi ancora 41 indagati e altrettante perquisizioni e circa 2 chili di droga sequestrati tra cocaina, eroina e hashish. L’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia ha smentellato un traffico di droga tra il foggiano e il basso Molise. Il procuratore di Campobasso Nicola D’Angelo e il comandante provinciale dei Carabinieri Luigi Dellegrazie hanno fornito i dettagli dell’inchiesta con una conferenza stampa: 700 episodi di spaccio documentati in tre anni di indagini, indagini che partirono dall’arresto di un uomo, nell’estate del 2019, a San Martino in Pensilis trovato con 800 grammi di eroina.

L’associazione a delinquere smantellata era composta da pregiudicati pugliesi e molisani. A capo c’era un incensurato di San Severo (Foggia) che da anni viveva a Campomarino. Era lui con l’aiuto dei familiari a confezionare e a vendere la droga che veniva poi smerciata anche negli appartamenti di altri indagati e locali della costa. Cocaina e hashish arrivavano dalla Puglia con viaggi settimanali fatti con staffette e auto di scorta che facevano da vedette. Elevato il giro d’affari: 6mila euro al giorno attraverso la vendita di 100 grammi di hashish al giorno e 350 grammi di cocaina a settimana. Il blitz di stanotte, nei comuni di Termoli, Campomarino, San Severo, Sant’Elia a Pianisi e Guglionesi, è stato imponente: 200 i carabinieri impegnati e unità speciali con i cani antidroga arrivate oltre che dal Molise anche da Abruzzo, Puglia e Campania.