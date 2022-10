Un’occasione quella di oggi per rimarcare il lungo lavoro fatto dall’Asrem per il reclutamento del personale , con l’assunzione di un nuovo responsabile il dottore Bruno Castaldi , di tre nuovi cardiologi e due infermieri.

“ E’ un passo importante ma solo il primo di quelli che verranno per la ricostruzione del reparto di cardiologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli ma anche per emodinamica.” ha detto il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

Dopo tanto tempo il reparto di cardiologia torna a vivere, il nuovo personale che sta seguendo una formazione specifica, sarà fondamentale per il servizio di emodinamica.

Il commissario ad acta Donato Toma ha rimarcato il forte interesse del governo regionale per l’ospedale San Timoteo come per tutti gli altri presidi sanitari presenti sul territorio e nel nuovo POS ha detto che non sono ci saranno agli ma sarà prevista una riorganizzazione complessiva per migliorare il servizio.

Nel corso della visita nel reparto di cardiologia, il dirigente Oreste Florenzano e il commissario Donato Toma insieme al responsabile Bruno Castaldi, hanno incontrato i nuovi cardiologi che hanno detto di aver sentito da subito il calore delle persone e Florenzano ci ha tenuto a precisare che di qualunque cosa abbiano bisogno di non esitare a conttatare la dirigenza dell’Asrem.