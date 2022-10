Dopo 10 anni riapre la biblioteca comunale di Salcito, grazie ai volontari PUC del Reddito di Cittadinanza. Il progetto è denominato “Valorizziamo il nostro Comune”, l’ambito è quello culturale, i volontari sono i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, profilati dall’equipe multidisciplinare dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso. Come da decreto ministeriale, i percettori di Reddito di cittadinanza sono tenuti a lavorare per otto ore settimanale presso il Comune di residenza e le aree di impiego sono le seguenti: Sociale, Culturale, Tutela dei Beni Comuni, Formativo, Ambientale, Artistico. Alcuni dei volontari PUC di Salcito saranno impegnati nel servizio della biblioteca comunale, chiusa dal 2014, “grazie ai volontari PUC e al lavoro svolto dall’ATS di Campobasso per l’attivazione dei progetti – ha detto il sindaco Giovanni Galli – dopo anni di chiusura riapriamo la biblioteca, offrendo alla cittadinanza questo importante servizio di aggregazione e culturale, soprattutto per i più giovani. Il Comune è intervenuto per la realizzazione della messa in sicurezza della struttura, e grazie al lavoro di un privato cittadino abbiamo sistemato la copertura. Sempre il Comune metterà a disposizione un computer e stampante, così da rendere completa ed efficiente la nostra biblioteca”. Complessivamente, a Salcito sono partiti i PUC Ambiente, Sociale, Beni comuni e Cultura. In tutto il territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, costituito da 25 amministrazioni comunali, sono stati avviati oltre 140 PUC agli inizi di ottobre, da maggio 2021 ad oggi, oltre 400.