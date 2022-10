Dopo il turno di stop del 25 settembre causa elezioni, le formazioni di quarta serie hanno disputato due partite ravvicinate, mercoledì e domenica, prima di tornare alla normalità di questa settimana. Domenica è andata in scena la quinta giornata di campionato nel torneo di serie D, un weekend agro dolce per le formazioni molisane con due sconfitte (Termoli e Matese) ed una vittoria (Vastogiradi). Partiamo proprio dagli alto molisani di mister Coletti che dopo la sconfitta nella prima di campionato contro il Chieti hanno inanellato 4 risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie ed un pareggio. Domenica è arrivata la vittoria sul campo ostico di Tolentino. Molisani che, dopo aver sciupato diverse occasioni da gol, si sono portati sul doppio vantaggio grazie alle reti messe a segno da Hernandez e Bentos. Nei minuti finali è successo praticamente di tutto con il Tolentino che, dapprima, ha accorciato le distanze con Lattanzi e, poi, ha fallito un calcio di rigore con l’ex Alagia parato dall’estremo difensore molisano. Una vittoria sofferta ma super meritata che ha proiettato Ruggieri e compagni al quarto posto in solitaria alle spalle dell’Avezzano. Ora testa alla sfida di domenica quando al Di Tella i giallo-blu ospiteranno il Trastevere Calcio.

Proprio dal campo del Trastevere è uscito sconfitto il Matese. Grande delusione in casa bianco verde per aver sciupato il doppio vantaggio e non aver portato a casa nemmeno un punto. La partita si era messa subito in discesa grazie alla doppietta messa a segno dal fantasista molisano Vittorio Esposito, due gol di notevole fattura che hanno messo in mostra tutte le sue qualità. I laziali hanno accorciato a fine primo tempo, poi nel secondo hanno raggiunto e messo la freccia completando la rimonta con il calcio di rigore messo a segno da Tortolano. Quest’ultimo episodio ha davvero dell’incredibile, infatti il fallo di Riccio sullo stesso Tortolano è stato commesso almeno mezzo metro fuori area. Un episodio sintomatico del momento difficile che sta vivendo la squadra di mister Urbano anche sotto il profilo della sfortuna. Fatto sta che la classifica è emblematica, un solo punto in cinque partite e ultima posizione in coabitazione con il Termoli. Urge un cambio di rotta già domenica al Ferrante contro il Porto d’Ascoli. Dopo la partita di Trastevere, sui social lo sfogo del patron della società Luigi Rega il quale ha invitato l’ambiente a restare unito ribadendo l’impegno della società e dello staff in un momento difficile.

Ultimo posto in classifica anche per il Termoli dopo la quarta sconfitta in cinque gare, questa volta per mano del Roma City. Molisani subito in svantaggio di due reti, di cui una propiziata da un rigore alquanto generoso, la reazione si è vista nel secondo tempo con il gol di Gibilterra che ha dato l’illusione della rimonta. La squadra, dopo gli innesti di esperienza della scorsa settimana, ha registrato netti miglioramenti ma ancora non basta, adesso è necessario muovere la classifica e macinare punti. Mister Esposito lo sa benissimo e questa settimana sta tenendo tutti sulla corda per far percepire alla squadra l’importanza della sfida di domenica al Cannarsa. Avversario di turno sarà la Vastese, in una sorta di derby con gli abruzzesi confinanti con il comune termolese.