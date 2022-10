Il Campobasso testerà il manto erboso del Colalillo di Boiano prima della sfida all’Isernia che verosimilmente dovrebbe giocarsi nella stessa sede. Qualche riserva preferisce mantenerla il tecnico rossoblu Di Meo che intende verificare il terreno boianese prima di dare il suo placet formale alla disputa della gara ritenuta una delle rare partite in grado di spostare gli equilibri nel torneo di eccellenza. L’ambientamento del tifo rossoblu nel massimo campionato regionale è stato abbastanza rapido forse anche per la volontà di buttarsi alle spalle la forte delusione per la serie C persa con tanto di beffa dovuta agli abbonamenti prima comprati da settecento tifosi e mai restituiti dalla vecchia società rossoblu. Non solo i sottoscrittori degli abbonamenti, ma sono tanti i dipendenti non pagati o semplici creditori della società buttata fuori dal professionismo. E’ stata davvero un’onta senza fine per il capoluogo.

Campobasso tenta di rialzare la testa in fretta risolvendo il prima possibile alcune delle grane recenti fra cui la questione stadio. In una lunga intervista concessa nella rubrica “Gli amici di Domenica Sport”, Matt Rizzetta ha asserito che i rossoblu potrebbero tornare a Selvapiana nella prima metà di novembre. Ci sarebbe da risolvere un guasto che appare serio all’impianto di irrigazione. Nel frattempo, lo stesso neo proprietario americano ha lasciato il Molise dopo una permanenza di qualche giorno nella quale si è dedicato completamente alla burocrazia e al lavoro societario. Ripartenza verso gli Usa non prima di aver incontrato anche il presidente della Figc Molise, Piero Di Cristinzi. Rizzetta dovrebbe tornare a stretto giro in Molise; per ora, ha delegato per le faccende quotidiane ordinarie il vice presidente Nicola Cirrincione e la sua folta schiera di collaboratori monitorando, tuttavia, la situazione a distanza.

Lodevole iniziativa del Boiano per domenica: costo del biglietto fissato al prezzo simbolico di un euro. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ai bambini del Congo e del Burundi. Anche la società del Campobasso ha voluto plaudire all’iniziativa. Saranno in tanti i tifosi rossoblu nella vicina Boiano dopo le limitazioni imposte nelle gare interne giocate a Riccia dove soltanto cento persone hanno potuto assistere alle partite. Una trasferta che arriva prima di due gare interne consecutive anche se per ora il Campobasso non è mai potuto entrare nella sua vera casa calcistica.