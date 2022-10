Share on Twitter

“Villa Maria: passato, presente e quale futuro? “. E’ il tema dell’incontro pubblico, in programma sabato prossimo (8 ottobre 2022), a Venafro, alle ore 10, presso la sala conferenze della Palazzina Liberty.

Un evento organizzato dall’associazione politica “LABORATORIO 86079” al quale parteciperà, in qualità di ospite, l’arch. Franco Valente, al quale sarà affidato il compito del racconto della nascita del primo (ed unico) giardino pubblico di Venafro, inaugurato alla fine dell’anno 1969, realizzato gratuitamente dal cav. Oscar Pozzobon. All’epoca l’architetto era un giovanissimo consigliere comunale ed era presente il giorno dell’inaugurazione. Verranno inoltre mostrate anche foto dell’epoca.

A seguire ci saranno gli interventi dei rappresentanti dell’associazione “LABORATORIO 86079” che ripercorreranno la storia degli ultimi 10 anni di Villa Maria fino alla situazione attuale caratterizzata dal degrado e dall’abbandono di una delle aree più belle della città.

Si discuterà, in un dibattito aperto al pubblico, anche del futuro della villa comunale, per raccogliere idee che riguardano un sito (di cui si parla molto spesso sui social media) che spesso è oggetto delle lamentele dei cittadini, arrabbiati e delusi, i quali anche con la diffusione di immagini evidenziano l’incuria in cui versa Villa Maria.

Quello in programma sabato prossimo è solo il primo di una serie di incontri, a cadenza mensile, che LABORATORIO 86079 organizzerà fino alla primavera del 2023.

Già nota la data del prossimo appuntamento: sabato 29 ottobre, sempre presso la Palazzina Liberty, si parlerà della situazione dell’urbanistica di Venafro, altro tema molto sentito dai cittadini. Ospite dell’associazione “LABORATORIO 86079” sarà l’arch. Luigi Viscione.

Il ciclo di approfondimento affronterà successivamente altri temi: centro storico, turismo, frazioni. Inoltre nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri per le strade ed i quartieri di Venafro, iniziati in estate proprio nelle frazioni.

Il ciclo di incontri contribuirà alla redazione di un programma elettorale che sarà presentato ai cittadini venafrani in concomitanza con le prossime elezioni della primavera del 2023, quando i cittadini di Venafro saranno chiamati ad eleggere il nuovo Sindaco e la nuova Amministrazione comunale.