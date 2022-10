Share on Twitter

Share on Facebook

Donato Toma apre una stagione di riconciliazione del centrodestra regionale che dovrà portare la coalizione ad affrontare in modo compatto le prossime elezioni regionali della primavera 2023. L’iniziativa – alla quale Toma dichiara di lavorare già da tempo – a giudizio del governatore è stata confermata dal lusinghiero risultato elettorale guadagnato dal centrodestra alle recenti elezioni politiche.

Quelli alle spalle, sono stati anni difficili per il centrodestra molisano che spesso si è mostrato sfilacciato in aula, con un dissenso palese tra i banchi che spesso ha avuto la meglio. Sta di fatto che al momento è solo un voto quello di differenza quello che sostiene la coalizione a Palazzo D’Aimmo. “Sto lavorando a un’opera di riconciliazione” ribadisce il governatore che conferma la sua intenzione di concorrere per un secondo mandato.

Aspettiamo adesso di conoscere quali saranno le reazioni degli altri attori del centrodestra all’apertura fatta da Toma. In particolare bisognerà capire da quale punto potrà partire la fase di pacificazione con la Lega, fuori dal governo regionale e con le affermazioni perentorie di Matteo Salvini sulla richiesta di discontinuità alla guida della Regione.