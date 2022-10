Successo per la raccolta fondi con la mela di AISM. Donatelli, Trivento: ringrazio tutti per la confermata solidarietà. Il responsabile regionale AISM, Gino Donatelli, dopo il sold out delle mele per la ricerca, ha voluto ringraziare tutti i cittadini che hanno aderito all’iniziativa e i collaboratori delle diverse sedi regionali, numerose sono state le piazze presidiate dal logo Aism, dal Capoluogo di regione fino a Trivento. “Anche in questa occasione siamo stati circondati da tanta solidarietà in tutti i centri dove in nostri cari volontari hanno venduto le oramai famosissime mele. Ringrazio tutti, cittadini e collaboratori, sono questi i momenti che danno parecchia energia e che danno tante certezze e speranze a tante famiglie. Grazie di cuore a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento”. Chiunque voglia saper di più sull’associazione molisana o dare una mano, può contattare al responsabile regionale Gino Donatelli, al cellulare 3394948912. La Mela di AISM è l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso.