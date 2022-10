Nonni valete oro. I bambini dell’infanzia dell’istituto Giovanni XIII di Isernia salutano così i loro maestri più esperti, quelli di famiglia, che si dispongono sorridenti nella palestra scolastica. C’è un clima di festa, è il giorno in cui i piccoli nipoti celebrano le grandi gesta dei loro nonni. “Abbiamo deciso di ideare una ruota della fortuna dei nonni per farli divertire insieme ai bambini tramite dei giochi” ha spiegato la maestra Solidea Formichelli nell’illustrare le attività programmate in occasione della festa dei nonni. “Il nonno fa da babysitter, da insegnante, da accompagnatore, un ruolo molto importante che ormai da anni celebriamo” ha commentato il dirigente scolastico Bruno Caccioppoli.

Tra balli e canti, in un attimo anche i più grandi tornano bambini e si divertono insieme ai propri nipoti. Stringono forte i loro piccoli, li accompagnano lungo un percorso a ostacoli. Una scena simbolica, come per dire “nonno tienimi per mano perché con te posso superare ogni difficoltà”.