Io non pago: è il nuovo comitato di autotutela contro il caro bollette che fa capo a Emilio Izzo. Un atto di disobbedienza civile contro la speculazione energetica che, tra le soluzioni, ne prevede una estrema: non pagare. Portare le bollette in prefettura e ribellarsi ad aumenti che stanno mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese. Non a caso, il simbolo del comitato, è la ghigliottina. Ma cosa succederebbe se l’iniziativa non andasse in porto e i cittadini si trovassero a pagare le bollette più le more?

Izzo annuncia una class action: “Ci rivolgeremo ai legali – afferma – e diremo che noi abbiamo ragione. Se si è incapaci di riprendere i colloqui con Putin, che piaccia o meno, non ci si può inventare un gas che non c’è”.

Al centro della polemica anche le regole del mercato libero: se è vero che le forniture sono soggette alle oscillazioni di prezzo in base all’andamento del mercato, aumenti talvolta anche del 50% per Izzo sono illegittimi: “Il mercato libero ammette aumenti del 0,75% in tre anni, ma non così alti nel giro di pochi mesi, questo dipende dalla guerra che non era prevedibile. L’unica possibilità è la disubbidienza civile”.