Ha giurato in aula, questa mattina. Paola Matteo è la nuova garante regionale dei Diritti della Persona. Succede a Leontina Lanciano.

Il percorso è stato abbastanza frastagliato, per alcune interpretazioni burocratiche e procedurali che ne avevano impedito la nomina – per la quale la scorsa seduta il presidente del Consiglio Micone aveva esercitato i poteri sostitutivi del Consiglio.

Ma in quella circostanza, il M5s in particolare aveva sollevato eccezioni proprio sulla procedura, bloccando di fatto il conferimento dell’incarico.

Oggi Toma, in apertura dei lavori, ha chiesto di discutere subito questo punto, e la maggioranza ha votato compatta il nome di Paola Matteo. Il distinguo è avvenuto proprio tra i banchi del movimento cinque stelle, 3 i consiglieri astenuti e 3 quelli che hanno votato contro. Astenuto il Pd.

Al momento del giuramento, tutti i consiglieri dell’opposizione hanno abbandonato l’aula.

Un incarico sul quale pende anche un ricorso al Tar che il tribunale amministrativo si è riservato di discutere nelle prossime ore