Torna nei giorni 7 e 8 ottobre il cammino dell’acqua che collega i due santuari mariani di Castelpetroso e Cercemaggiore. Quest’anno la partenza avverrà dal Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso. L’iniziativa, sostenuta dalla pastorale del turismo e patrocinata dal Centro Sportivo Italiano e dal GEIE Eurelations, con la collaborazione tecnica di Dimensione Explorer, si inserisce nell’ambito delle attività del progetto di Cooperazione Territoriale Interfide che vede proprio il GEIE come partner molisano dello stesso. Alle ore 7 del giorno 7 ottobre con la celebrazione della Santa Messa si darà avvio ufficialmente all’edizione 2022 del Cammino. Alle ore 6,30 partirà un autobus da Campobasso ( ex stadio Romagnoli). Il bus seguirà i partecipanti per tutto il cammino per dare assistenza a chi eventualmente ne avesse bisogno. Nella prima giornata saranno toccati i siti di Sant’Angelo in Grotte, Cantalupo e San Massimo dove si terrà la chiusura della prima tappa. Il sabato si riparte dal Boiano con la celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale di Bojano per poi andare alla volta di San Polo Matese, Campochiaro, Guardiaregia. Nel pomeriggio con un trasferimento in autobus si riparte da Altilia per andare a San Giuliano del Sannio, Cercepiccola e arrivo al Santuario della Madonna della Libera di Cercemaggiore, dove è previsto anche un momento di confronto sul tema dell’Inter religiosità. Comuni, Associazioni, Parrocchie stanno dando la massima collaborazione per la riuscita dell’evento. Ad ogni partecipante sarà consegnato il passaporto del pellegrino che sarà timbrato in ogni comune interessato dal passaggio dei camminatori. Per chi è interessato a partecipare può contattare Dimensione explorer ( info@dimensioneexplorer.com) o il Direttore della Pastorale Mario Ialenti ( pastoraleturismocb@gmail.com )