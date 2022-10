Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. C’è una nuova vittima: un uomo di 86 anni di Baranello che era ricoverato in Malattie infettive. Reparto nel quale si registrano un ricovero e una dimissione. Sono 164 i nuovi positivi su 970 tamponi refertati. Il tasso di positività è del 16,9%. 24 i contagiati di Campobasso, 20 di Termoli. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. I guariti sono 113. Sono 8 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli (tutti in Malattie infettive). Gli attualmente contagiati in Molise sono 3990.