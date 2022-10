Questa mattina è stata presentata la 54esima edizione della stagione concertistica, nella sala Conferenze della Fondazione Molise Cultura di Campobasso, alla presenza di Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, Paola Felice, assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella De Angelis, direttore artistico dell’Associazione Amici della Musica e Sabatino Del Sordo, segretario dell’Associazione.

L’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, guidata per il terzo anno dal Maestro De Angelis, continua ad offrire in maniera continuativa e regolare eventi di alto profilo artistico musicale con programmi originali e musicisti del panorama nazionale ed internazionale quali, per citarne alcuni, la pianista ANNA KRAVTCHENKO (Premio Busoni 1992), che sabato 8 ottobre aprirà la 54esima stagione al Teatro Savoia. Inoltre, il violinista MARCO SERINO, con un monografico su Bach e l’arte della trascrizione, il GALAN TRIO dalla Grecia, l’ARS TRIO, con un programma interamente dedicato alle compositrici, il primo violoncello del Teatro alla Scala SANDRO LAFFRANCHINI, in una rivisitazione di brani classici e pop e altri illustri musicisti.

Ampia è la presenza di giovani, già stelle del concertismo internazionale, come GIUSEPPE GIBBONI, vincitore 56° Concorso Internazionale Paganini di Genova, CLARISSA BEVILACQUA, Primo Premio International Mozart Competition Salzburg 2020, ETTORE PAGANO, Primo Premio Khachaturian Cello Competition 2022 e gruppi da camera quali QUARTETTO WERTHER, CHAOS QUARTET ed altri.

La stagione ospita anche diverse orchestre da camera e sinfoniche, tra queste la NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA FERRUCCIO BUSONI , l’ORCHESTRA SINFONICA ROSSINI e la SINFONICA ABRUZZESE con il noto pianista ANDREA BACCHETTI.

Forte è la presenza della musica da camera anche con strumenti meno noti come il corno delle Alpi in duo con la bayan, il duo con il fagotto, il clarinetto, nonché oboe e arpa, suonati da noti musicisti e prime parti di importanti orchestre.

Inoltre, la direzione artistica, ha accolto con grande senso di responsabilità la sfida lanciata al mondo della Cultura dal Ministero dei Beni Culturali, che ha fornito delle linee di orientamento ispirate all’Agenda 2030, con un programma d’azione sottoscritto dall’ONU, con 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGS).

“Si riconosce alle arti e alla cultura un valore strategico sostanziale atto a sensibilizzare, coinvolgere, educare alla consapevolezza del cambiamento, della sostenibilità globale, dei diritti umani, dell’uguaglianza di genere, della promozione di una cultura di pace e di non violenza – spiega Antonella De Angelis – . E’ importante dare impulsi positivi e duraturi nell’azione educativa e culturale, la musica ha la capacità di essere un importante veicolo di sensibilizzazione. In questo modo nella programmazione della stagione 2022-2023 ho cercato delle tematiche per rilanciare, ad esempio, le compositrici sconosciute, contribuendo a scrivere una nuova pagina della storia della musica, inoltre, ho cercato di far conoscere i talenti e di sensibilizzare sui temi che riguardano i diritti come la Giornata della Memoria, con lo spettacolo di teatro musicale Ad Auschwitz c’era un’orchestra femminile, la vera storia dell’unica orchestra femminile presente nei campi di concentramento. Tutto questo alla luce di quel valore intrinseco che il linguaggio musicale contiene e che il nostro pubblico condivide da anni. Bellezza che armonizza le relazioni, valore che genera sentimento e potenza espressiva che avvicina alla verità, diversa per ognuno”.

IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2022-23

SABATO 8 OTTOBRE 2022

Premio Busoni 1992

ANNA KRAVTCHENKO pianoforte

SABATO 15 OTTOBRE 2022

Le orchestre italiane

ORCHESTRA SINFONICA ROSSINI

Daniele Agiman direttore

Giuliano De Angelis violoncello

SABATO 22 OTTOBRE 2022

SoloBach

MARCO SERINO violino

SABATO 29 OTTOBRE 2022

Le orchestre italiane

NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA FERRUCCIO BUSONI

Massimo Belli direttore

Giuseppe Gibboni violino

Primo Premio 56° Concorso Internazionale Paganini

SABATO 5 NOVEMBRE 2022

Primo Premio International Mozart Competition Salzburg 2020

CLARISSA BEVILACQUA violino

YU NITAHARA pianoforte

SABATO 12 NOVEMBRE 2022

Musicophilie

FEDERICA LIVI soprano

MARTA TACCONI pianoforte

SABATO 19 NOVEMBRE 2022

Compositrici: la musica taciuta

ARS TRIO

Marco Fiorentini violino

Valeriano Taddeo violoncello

Laura Pietrocini pianoforte

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022

Capriccio Romantico:

nel bicentenario della nascita di C. Alfredo Piatti

LUCIANO TARANTINO violoncello

PAOLO SCAFARELLA pianoforte

SABATO 3 DICEMBRE 2022

Giovani emergenti

CHAOS QUARTET

Susanne Schäffer violino

Eszter Kruchió violino

Sara Marzadori viola

Bas Jongen violoncello

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022

Premio delle Arti 2021

JOSEF EDOARDO MOSSALI pianoforte

SABATO 17 DICEMBRE 2022

XXXIX Premio Abbiati

QUARTETTO WERTHER

Misia Jannoni Sebastianini violino

Martina Santarone viola

Vladimir Bogdanovic violoncello

Antonino Fiumara pianoforte

SABATO 14 GENNAIO 2023

Antiche tradizioni e magiche atmosfere

DUO ALPHORN & BAYAN

Carlo Torlontano alphorn (corno delle Alpi)

Massimiliano Pitocco bayan (fisarmonica)

SABATO 21 GENNAIO 2023

Energia e passione

GALAN TRIO

Babis Karasavvidis violino

Marina Kolovou violoncello

Petros Bouras pianoforte

SABATO 28 GENNAIO 2023

Giornata della Memoria

TEATRO MUSICALE

“Ad Auschwitz c’era un’orchestra femminile”

SABATO 4 FEBBRAIO 2023

Dialogo Romantico

DANIELE ORLANDO violino

ELENA MATTEUCCI pianoforte

SABATO 11 FEBBRAIO 2023

Il fagotto dal romanticismo al contemporaneo

PAOLO CARLINI fagotto

FABRIZIO DATTERI pianoforte

SABATO 18 FEBBRAIO 2023

EstrosaMente

SANDRO LAFFRANCHINI violoncello

SABATO 25 FEBBRAIO 2023

Paesaggio italiano: Stile e linguaggio del ‘900

ALFONSO GIANCATERINA clarinetto

GIULIA GRILLI pianoforte

SABATO 4 MARZO 2023

Primo Premio Khachaturian Cello Competition 2021

ETTORE PAGANO violoncello

MONICA CATTAROSSI pianoforte

SABATO 11 MARZO 2023

Nuances

MICHELE D’ASCENZO pianoforte

SABATO 18 MARZO 2023

Suonasse te pure stasera scordato strumento, cuore

(Montale, corno inglese da Ossi di seppia)

RICCARDO BRICCHI oboe e corno inglese

SARA D’AMICO arpa

DOMENICA 26 MARZO 2023

Le orchestre italiane “Classico e neoclassico”

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

Ernesto Colombo direttore

Andrea Bacchetti pianoforte