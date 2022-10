Via libera, dell’Asrem al progetto esecutivo per la realizzazione dello stroke unit al Cardarelli di Campobasso, il reparto specializzato nella cura dell’ictus. L’investimento previsto è di poco più di 1 milione e 200mila euro, a cui si aggiungeranno 979mila euro per la Neurologia. Saranno attivati 6 posti letto di Stroke Unit, 6 di Neurologia e 2 posti letto per day hospital. Il reparto di Stroke Unit e Neurologia sarà realizzato al quinto piano dell’ospedale.