Libri di testo per le scuole dell’obbligo, il Comune di Trivento pubblica l’avviso per i fondi. L’avviso è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Trivento che nell’anno scolastico 2022/2023 adempiranno all’obbligo scolastico (scuola secondaria di 1° grado) e quelli che frequenteranno la scuola secondaria di 2° grado, di scuole statali e paritarie, dichiarate tali ai sensi della Legge n. 62/2000, che appartengono a famiglie che si trovano nelle condizioni di soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui ai Decreti Legislativi n° 109/1998 e n° 130/2000. La domanda, da redigersi sugli appositi moduli disponibili sul sito del Comune di Trivento e da presentare via mail segreteria@comunetrivento.it con il seguente oggetto “Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo A.S. 2022/2023” specificando il nome del minore beneficiario, oppure presso l’ufficio protocollo in P.zza Cattedrale dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, può essere prodotta da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, o dallo stesso studente se maggiorenne, anche per gli alunni frequentanti istituti scolastici nei comuni viciniori oltre che in regioni limitrofe. Per accedere al beneficio è necessario allegare alla domanda di contributo, redatta su apposita modulistica (modd. C) disponibile sul sito internet del Comune, l’attestazione I.S.E.E. 2022 e gli scontrini di acquisto dei libri. Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2022, in corso di validità, rientranti in una delle due fasce: Fascia 1: da € 0,00 a € 10.632,94; Fascia 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78. L’importo del contributo per l’a.s. 2022/2023, equamente ripartito fra le tipologie scolastiche, sarà determinato in base alle fasce di reddito: Fascia 1: Scuola dell’obbligo € 260,00 – Scuola secondaria superiore € 230,00. Fascia 2: Scuola dell’obbligo € 150,00 – Scuola secondaria superiore € 120,00. Il fondo totale assegnato al Comune di Trivento sarà in seguito comunicato dalla Regione Molise. La domanda dovrà pervenire a mezzo mail al seguente indirizzo: segreteria@comunetrivento.it, oppure presso l’ufficio protocollo in P.zza Cattedrale dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, entro il termine perentorio del 30 ottobre 2022 ore 12,00 pena l’esclusione dal beneficio. Specificare nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo A.S. 2022/2023” e il nome del beneficiario.