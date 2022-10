Comincia una settimana di acqua razionata per 11 comuni del basso Molise a causa degli interventi di manutenzione sull’acquedotto Molisano Centrale.

L’azienda speciale delle Acque ha comunicato lavori urgenti all’acquedotto Molisano Centrale e all’invaso del Liscione.

A partire da oggi a Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni dal l’erogazione dell’acqua sarà ridotta o sospesa fino al 9 ottobre.

In particolare il responsabile unico del procedimento dell’Acquedotto molisano centrale ha comunicato che è urgente la sostituzione di alcune valvole dell’acquedotto: dalle 6 di questa mattina nel comune di Guardialfiera è stata sospesa l’erogazione dell’acqua. Per tutti gli altri comuni interessati ci sarà una riduzione del flusso stimata nel 35-40 % rispetto al normale.

Molise Acque ha invitato i sindaci a prendere i provvedimenti necessari per regolare l’erogazione dell’acqua in base alla disponibilità, tenendo conto che il ritorno alla normalità è previsto per il 9 ottobre.

In alcuni comuni sono stati pubblicati avvisi nei quali si invita la popolazione a “utilizzare l’acqua potabile per usi strettamente primari, evitando sprechi”, senza escludere “la possibilità della completa sospensione del flusso idrico per alcune ore delle giornate interessate”.