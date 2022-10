Cantare era una delle sue passioni. E anche per questo ora tanti suoi amici per ricordarlo pubblicano i video nei quali Andrea si cimentava con le sue canzoni preferite. A Campobasso tutti conoscevano il sorriso, la disponibilità, i modi di fare sempre gentili, di questo ragazzo. Andrea Tiberio aveva tanti amici che ora lo piangono e affidano ai social centinaia di messaggi per lui. Quegli amici con i quali condivideva le sue passioni. Non solo la musica, ma anche l’automobilismo e le moto. Lo slalom era un altro amore. Anche questo lo legava alla sua regione. Quella regione dove tornava non appena gli impegni di lavoro glielo consentivano. Proprio il lavoro – è stato autotrasportatore e rappresentante – lo aveva portato a trasferirisi nel nord Italia. Ed è proprio lì che si è verificata la tragedia che lo ha portato via. Un incidente stradale che risale quasi a un mese fa. Era il sette settembre. Andrea, 46 anni, era in sella alla sua moto insieme ad una donna poco più giovane di lui. Stava percorrendo l’Aurelia in provincia di La Spezia quando all’altezza di un ponte ferroviario si è verificato lo schianto per cause che ora sono al centro di indagini delle forze dell’ordine. Sia lui che lei hanno riportato fratture e ferite multiple. Sono arrivati in ospedale a La Spezia in codice rosso. Da quel giorno Andrea è rimasto in coma. 27 lunghi giorni nei quali tutti quelli che lo conoscevano hanno sperato, hanno atteso la notizia del suo miglioramento. E invece la notizia che è arrivata dalla Liguria è stata tuttaltro. Quella più tragica che nessuno avrebbe mai voluto sapere.