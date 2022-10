Domenica 2 ottobre 2022, alle 18, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, don Fernando Manna ha iniziato il ministero pastorale nella comunità parrocchiale di Portocannone. Il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, che ha presieduto la santa messa, ha espresso gratitudine al sacerdote per l’impegno, la cura e il servizio amorevole prestato in questi mesi a Guardialfiera, dove ha accompagnato e sostituito il parroco, don Antonio Antenucci, venuto a mancare di recente.

Un ringraziamento va anche a don Michele Valentini, per la presenza e il servizio prezioso assicurati a Portocannone in questo tempo di transizione.

La comunità parrocchiale di Guardialfiera sarà affidata ai Padri Pallottini e, per la parte liturgica, collaborerà don Nicola Tufilli, già parroco del paese e presidente della casa di riposo San Giuseppe.

A tutti, nella preghiera condivisa e nell’affidamento al Signore Gesù Cristo, gli auguri di buon cammino per costruire insieme una Chiesa sempre più vicina e sinodale.