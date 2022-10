Torna a salire il numero dei contagi in Molise, con 235 nuovi casi, di cui 58 a Campobasso. Sono 781 i tamponi processati, con il tasso di positività al 30%. Ci sono anche due ingressi in Malattie infettive, dove i pazienti attualmente ricoverati per Covid sono in totale 9. Da segnalare anche 233 guariti mentre gli attualmente positivi in Molise sono 3.939.