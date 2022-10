Isernia è tra le province italiane in cui si registra un aumento maggiore dei reati denunciati rispetto al periodo pre-pandemia. L’incremento, confrontato con i dati del 2019, è del 5,9%. Lo rende noto la classifica realizzata dal Sole 24 Ore, che ha messo a confronto i dati sui delitti del 2019 e quelli del 2021. A pesare di più gli omicidi stradali, le associazioni a delinquere e gli incendi.

“Il nostro comune è circondato da una provincia che si sta via via spopolando – ha detto a Il Sole 24 Ore il sindaco di Isernia Piero Castrataro – e questo la rende meno presidiata e più vulnerabile sul fronte degli incendi, per esempio. Le associazioni per delinquere sono purtroppo frutto di alcune infiltrazioni criminali nelle zone più depresse della provincia, quelle al confine con la Campania”.