Successo a Trivento per l’iniziativa Puliamo il Mondo voluta da Legambiente. I volontari in azione nel centro storico. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trivento, è stata realizzata grazie alla collaborazione di Congeav e dell’associazione nascente del Centro storico. Numerosi cittadini residenti nella parte antica del paese, assieme ad alcuni cittadini immigrati, hanno ridato di nuovo lustro alla zona cosiddetta “Codarda”, liberandola da rifiuti di ogni genere che, purtroppo, danno la dimensione evidente di carenza di senso civico e rispetto per l’ambiente e per gli altri, “mi congratulo con le associazioni e i volontari che hanno contribuito al successo di questa lodevole iniziativa – ha commentato il sindaco Pasquale Corallo, presente alla iniziativa assieme all’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Lomastro – occorre agire sulle coscienze dei cittadini, far capire che occorre, ora più che mai, invertire la rotta per salvare la nostra terra. Inoltre, negli anni sono stati realizzati interventi di riqualificazione del nostro bel centro storico e vederlo umiliato da comportamenti e condotte scellerate è davvero disarmante, con ricadute negative anche per le potenziali attrattive turistiche. Anche per questo – ha concluso Corallo – non è esclusa la possibilità di prevedere un impianto di foto trappole, al fine di tutelarci, ripeto, da quelle condotte scorrette. Grazie a tutti, ai tanti giovani anche di nazionalità non italiana, per questa bella prova di civiltà data”.